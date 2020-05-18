До и после. Апология книги Еноха (епископ Митрофан Баданин)

До и после. Апология книги Еноха (епископ Митрофан Баданин)

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До и после Апология книги Еноха (митрополит Митрофан Баданин)Книга митрополита Митрофана (Баданина), правящего архиерея Мурманской епархии, – богословский труд, ставящий своей задачей апологию (от др.-греч. ἀπολογία «оправдание», «защита») одного из древнейших священных текстов, сохранившихся в истории человечества, – Книги Еноха. Эта книга – практически единственный источник наших знаний о трагических страницах жизни допотопного человечества, приведших к ужасам эпохи исполинов и завершившихся наказанием Всемирного Потопа.

Книга Еноха незаслуженно вытеснена из богослужебного употребления и отнесена к разряду апокрифических сочинений Ветхого Завета. Владыка Митрофан подчеркивает ее авторитет и активное цитирование как апостолами, так и святыми отцами первых веков христианства.

Автор предлагает более решительно обозначить рубежи духовной жизни человечества, ясно разделив его историю по принципу «до и после». Если вопросу качества жизни человека до грехопадения и после изгнания из Эдема в нашем богословии традиционно уделяется достаточно много внимания, то отличиям в духовной жизни людей допотопного поколения и народившихся после Потопа – явно недостаточно. По мнению епископа Митрофана, нет полного понимания того, что с приходом в мир Христа Спасителя наступила абсолютно новая реальность и человечество живет в ином мире, радикально отличающемся от мира дохристианского. И если мы чего-то не наблюдаем в нашей нынешней духовной реальности, это вовсе не значит, что этого не было в повседневной жизни человека в прошлом.

Обложка с золотым тиснением.

Издание второе, дополненное.

Переплет: твердый.
Кол-во страниц: 288.
Год выпуска: 2019.
Состояние: отличное.

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10 комментариев

  1. евгений:
    21.05.2020 в 19:08

    Книга Еноха незаслуженно вытеснена из богослужебного употребления и отнесена к разряду апокрифических сочинений Ветхого Завета. Владыка Митрофан подчеркивает ее авторитет и активное цитирование как апостолами, так и святыми отцами первых веков христианства.

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  2. Игорь:
    20.12.2020 в 18:18

    ДО и ПОСЛЕ. Апология книги Еноха (еп. Митрофан Баданин)
    Посодействуйте: где купить данный экземпляр…

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  3. Наталья:
    08.04.2021 в 21:50

    Возможно ли купить книгу «до и после…»?

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    • Автоном:
      09.04.2021 в 06:37

      Мы ожидаем несколько штук буквально на днях, Наталья. Указанный Ваш e-mail актуален? По поступлении мы можем написать Вам на почту

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  4. Алексий:
    14.05.2021 в 17:41

    «Книга Еноха. Историко-критическое изследованiе о книге Еноха. Свщ». Александр Смирнов. 1888г. 493 стр. Это-каноническое обоснование-изследование апокрифа. Здесь-истина, а не у «вл. Митрофана». Насколько можно доверять сегодня современным «литераторам»… ???

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    • Автоном:
      14.05.2021 в 18:12

      У Вас критерий древность автора? Так почитайте Отцов первых веков (у владыки Митрофана достаточно отсылок). Лично мы не настаиваем на какой-то определенной версии — может быть так, а может иначе. В этом вопросе древние и поздние Отцы во мнениях расходятся. Что касается владыки Митрофана, он вполне аргументированно представил свою точку зрения. Если Вы прочитали обе этих книги и пришли к собственному мнению — прекрасно.

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