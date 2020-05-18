До и после. Апология книги Еноха (епископ Митрофан Баданин)

Книга митрополита Митрофана (Баданина), правящего архиерея Мурманской епархии, – богословский труд, ставящий своей задачей апологию (от др.-греч. ἀπολογία «оправдание», «защита») одного из древнейших священных текстов, сохранившихся в истории человечества, – Книги Еноха. Эта книга – практически единственный источник наших знаний о трагических страницах жизни допотопного человечества, приведших к ужасам эпохи исполинов и завершившихся наказанием Всемирного Потопа.

Книга Еноха незаслуженно вытеснена из богослужебного употребления и отнесена к разряду апокрифических сочинений Ветхого Завета. Владыка Митрофан подчеркивает ее авторитет и активное цитирование как апостолами, так и святыми отцами первых веков христианства.

Автор предлагает более решительно обозначить рубежи духовной жизни человечества, ясно разделив его историю по принципу «до и после». Если вопросу качества жизни человека до грехопадения и после изгнания из Эдема в нашем богословии традиционно уделяется достаточно много внимания, то отличиям в духовной жизни людей допотопного поколения и народившихся после Потопа – явно недостаточно. По мнению епископа Митрофана, нет полного понимания того, что с приходом в мир Христа Спасителя наступила абсолютно новая реальность и человечество живет в ином мире, радикально отличающемся от мира дохристианского. И если мы чего-то не наблюдаем в нашей нынешней духовной реальности, это вовсе не значит, что этого не было в повседневной жизни человека в прошлом.

Обложка с золотым тиснением.

Издание второе, дополненное.

Переплет: твердый. Кол-во страниц: 288. Год выпуска: 2019. Состояние: отличное.

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